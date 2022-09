Dibattito pubblico. Garibaldi: “Allargare l’invito al Terzo Polo”

Da Silvia Garibaldi, candidata indipendente uninominale Camera

Leggo che il collega Daniele Montebello del PD chiede un confronto pubblico al collega Roberto Bagnasco, ritenendo questa forma di discussione un esempio di democrazia. Ha ragione, ma penso che la democrazia non si fermi al bipolarismo, ci sono anche altre proposte come quella del Terzo Polo. Chiedo per questo di estendere l’invito anche alla sottoscritta e agli altri candidati nel collegio. Il dibattito pubblico è un esercizio democratico importante e utile, per questo auspico non vi siano riserve nell’includervi anche altri soggetti.

