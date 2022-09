Gazebo di Fratelli d’Italia lunedì 12 settembre alla Spezia, in Corso Cavour, all’altezza di Piazza Beverini, dalle 17.00 alle 19.00. Ai gazebo presenzieranno dirigenti del partito e candidati spezzini alle prossime elezioni politiche. “Fratelli d’Italia fra la gente per raccogliere istanze – dichiarano da FdI La Spezia – e raccontare il programma del partito di Giorgia Meloni per governare il Paese”.

L’articolo Gazebo di Fratelli d’Italia in Corso Cavour proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com