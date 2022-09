Il mare e la vela regalano un sorriso ai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica di Parma

Grande entusiasmo oggi a Le Grazie per l’attività “Un sorriso nel vento” organizzata dall’associazione Noi per loro a favore dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Parma e dei loro familiari.

La giornata ha preso il via intorno alle 10.30, quando gli ospiti si sono imbarcati a bordo delle barche a vela messe a disposizione dai volontari per fare un giro all’interno del Golfo. L’iniziativa è alla sua prima edizione, ma i vertici dell’associazione Golfo dei poeti si sono detti già pronti per ripetere l’esperienza il prossimo anno.

L’Associazione Noi per loro è nata il 17 dicembre 1984 per volontà di un gruppo di genitori i cui figli erano colpiti da malattie molto gravi: tumori e malattie del sangue. In quegli anni, le possibilità di guarigione da queste malattie erano veramente poche: nella maggior parte dei casi, la malattia vinceva. Oggi, dopo gli enormi progressi della medicina, le possibilità di guarigione dalle malattie oncoematologiche diventa realtà, ma la guarigione arriva dopo percorsi di cura lunghi e difficili. I percorsi che Noi per loro ha scelto al momento della sua fondazione, per aiutare i bambini e le famiglie, sono gli stessi che seguiamo ancora oggi, costantemente a fianco del Reparto di Pediatria ed Oncoemaologia dell’Ospedale di Parma. “Aiutare a curare” e sostenere quanto sta “attorno” al bambino, al suo mondo, al suo presente e al suo futuro, affiancando la famiglia nel suo complesso, è l’obiettivo che portiamo avanti con molto impegno, affinché per i genitori dei giovani ammalati “la malattia resti l’unico problema”.

Per sostenere l’associazione con il 5 x mille: Cod. Fiscale 92014690348

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com