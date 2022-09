‘Family Day’ organizzato oggi alla base Maristaeli Luni dalla Marina militare. Durante l’evento sono state organizzate diverse attività ludiche in cui il personale che opera sulle navi e sugli elicotteri ha incontrato oltre novecento visitatori. Coinvolta anche l’Associazione Insieme, presente a Sarzana nel campo del supporto alle famiglie in difficoltà. I bimbi dell’associazione e i visitatori hanno potuto assistere a un’esercitazione di soccorso con l’elicottero, vedere come gli aeromobili appontano sulle navi in mare e conoscere le capacità del simulatore di volo e della piscina dove si svolgono i corsi di sopravvivenza in mare.

L’articolo Oltre novecento visitatori a Maristaeli Luni per il Family Day proviene da Citta della Spezia.

