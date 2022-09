Ospedaletti dice addio alla centenaria Giuseppina Facchin

Ospedaletti. E’ mancata ieri tra le braccia del figlio Mario, Giuseppina Facchin, cittadina centenaria della piccolo borgo costiero. La donna aveva compiuto 100 anni lo scorso 18 giugno. A portarle gli auguri era stato il sindaco Daniele Cimiotti in persona.

Originaria di Orzinuovi in provincia di Brescia, Facchin si era trasferita due anni fa a Ospedaletti da Milano, per trascorrere l’ultimo periodo della propria di vita al mare, insieme all’unico figlio e i suoi cari. “Vorrei ringraziare l’assistente Abdelaziz per avere accudito mia madre come fosse la sua”, dice tra le lacrime l’erede Mario. I funerali si terranno domani, lunedì 15 settembre, alle 15, presso la chiesa di Cristo Rè di piazza Europa.

» leggi tutto su www.riviera24.it