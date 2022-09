Pallapugno, conclusi playoff e playout: i verdetti

Bormida. Terminati play-off e play-out della Serie A Banca d’Alba-Egea. Nocciole Marchisio Cortemilia, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Acqua San Bernardo Subalcuneo chiudono ai primi tre posti dei play-off e si qualificano direttamente alle semifinali. Le ultime due dei play-off (Roero Isolamenti Canalese e Araldica Castagnole Lanze) con le prime due dei play-out (Bormidese e FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo), invece, giocheranno gli spareggi per l’ultimo posto disponibile in semifinale. L’Alusic Merlese retrocede in Serie B.

Serie A Banca d’Alba-Egea – Playoff – Quinta e ultima di ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese 5-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-3

Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo

Classifica finale : Nocciole Marchisio Cortemilia 28; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 27; Acqua San Bernardo Subalcuneo 16; Roero Isolamenti Canalese 15; Araldica Castagnole Lanze 13.

– Nocciole Marchisio Cortemilia, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Acqua San Bernardo Subalcuneo qualificate alle semifinale.

– Roero Isolamenti Canalese, Araldica Castagnole Lanze agli spareggi di qualificazione alla semifinale.

