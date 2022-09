Positivi, Liguria sotto quota 9mila

Sono 336 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, di cui 52 in Asl5, su poco meno di 3mila tamponi effettuati. 8.861 (-227) gli attuali positivi sul territorio regionale, 1.064 (-34) dei quali residenti alla Spezia e provincia. Lieve incremento dei ricoverati con positività al coronavirus a livello regionale: sono ora 152 (di cui 2 in terapia intensiva), 5 in più rispetto al dato di ieri. Tuttavia numericamente invariata la situazione in Asl5, dove permangono 20 ricoverati Covid positivi (nessuno in terapia intensiva), tutti al San Bartolomeo di Sarzana. Sono poi 491 i guariti di giornata (si va verso i 551mila da inizio pandemia). Si registra altresì la buona notizia di nessun nuovo decesso; 5.558 i ricoverati Covid positivi mancati negli ospedali liguri da inizio pandemia, di cui 643 in Asl5.

