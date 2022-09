Riviera beach volley, a Laigueglia la prima tappa internazionale CEV mai realizzata in Liguria

Laigueglia. In assoluto la prima tappa CEV internazionale maschile e femminile della storia del beach volley ligure. Con punteggi assegnati valevoli per il World Tour, competizione mondiale che dal 2023 garantirà l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024. E’ questo il secondo straordinario risultato raggiunto nella stagione 2022 da Riviera Beach Volley, dopo aver abbattuto un muro storico con la prima tappa di Serie A mai realizzata in provincia di Savona, organizzando la gara d’esordio del campionato italiano assoluto nel giugno di quest’anno ad Albissola Marina.

Un evento CEV, che si svolgerà dal 7 al 9 ottobre, tanto importante da aver ottenuto non solo patrocinio di Regione Liguria e Comune di Laigueglia ma il loro ingresso come enti promotori dell’iniziativa con uno specifico accordo di programma. Sarà co-organizzato con Power beach Bologna con la quale si é convenuto di spostare l’evento da Cattolica di Mare in provincia di Rimini proprio in Liguria. E così, in occasione della dodicesima edizione da 20 campi, il Riviera Beach Volley potrà offrire un programma d’eccezione: nella magnifica cornice del borgo antico di Laigueglia e la tradizionale sagra enogastronomica del “Salto dell’acciuga” da 5 mila visitatori complessivi, sui 20 campi montati a tempi di record avrà luogo una tappa internazionale con top player nazionali e internazionali, la Finale Master del Circuito Menabrea che coinvolge da sola oltre 220 atleti da tutta Italia e la classica formula “multilevel” del Riviera con il 2×2 maschile e femminile il sabato e 2×2 più 4×4 misto, giocabili entrambi. Previsto un afflusso di oltre 600 atleti.

