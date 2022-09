‘Santa’: canoni demaniali, appello a Draghi dall’Argus

Da Claudio Marsano, presidente Canottieri Argus

Martedi 13 ultima possibilità che passi emendamento per riduzione canoni demaniali minimi ( € 2.500 + tasse regionali); come presidente della Canottieri Argus 1910, che dovrà pagare € 9.000 per pontile necessario a far uscire gli atleti in barca, rastrelliera per ricovero delle imbarcazioni e un ormeggio per imbarcazione che segue gli atleti, faccio un appello al premier Draghi e a tutte le forze politiche affinché venga ridotta o abolita questa gabella.