Savona Calcio, passo indietro con attenuanti. Mister Frumento: “Squadra generosa ma servono rinforzi”

Savona generoso e ordinato, ma anche col fiato corto e poco incisivo. Oggi contro la Vecchiaudace Campomorone, la squadra ha giocato con grande abnegazione, ma su un terreno di gioco pesante e con un gran caldo sono emerse le difficoltà di una formazione che ha pochi allenamenti all’attivo e con una rosa ancora da completare.

Ne è consapevole mister Ermanno Frumento, che promuove comunque la prova dei suoi. “In questo momento non avremmo potuto fare di più – commenta – abbiamo avuto due buone occasioni nella prima mezzora quando siamo riusciti a giocare. Con un po’ più di lucidità saremmo riusciti a sbloccare il risultato. Nella ripresa non ce la facevamo più: rispetto allo scorso sabato oggi c’era un gran caldo e il terreno di gioco nuovo era molto pesante. Alla fine quattro o cinque non ce la facevano più, come normale che sia. Abbiamo dato tutto quello che avevamo”.

