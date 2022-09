WTT Youth Contender: Alice Borsani vince la prova di qualificazione, Claudia Bertolini terza

Genova. C’è molta Liguria sul podio del Singolo Femminile Under 11 del Torneo Giovanile di Qualificazione al WTT di Lignano Sabbiadoro. Le gare si sono svolte a Terni il 10 Settembre. Sul gradino più alto del podio si è piazzata Alice Borsani.

L’atleta dell’Athletic Club, testa si serie numero 5 del torneo, ha vinto il girone eliminatorio sconfiggendo alla bella la toscana Carolina Rossi, superiore a lei di mille punti in classifica. Quest’ultima ha sconfitto in semifinale l’altra giovane promessa ligure in gara, Claudia Bertolini (TT Genova), che si è quindi piazzata terza.

