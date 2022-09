Affidato l’appalto per l’efficientamento dell’impianto di illuminazione del Comune di Sarzana

Dopo l’approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo dei lavori di “Completamento dell’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione di Palazzo Roderio”, il Comune di Sarzana ha terminato in questi giorni la procedura negoziata per l’appalto. I lavori sono stati affidati alla ditta Bologna & Ponzanelli con sede legale a Sarzana per un importo di 32.881 euro al netto di un ribasso di gara del 12%. Complessivamente l’ente investirà 36.848 euro.

L’articolo Per Toti: “Niente numero chiuso alle Cinque Terre”. Occhi puntati agli Stati generali del turismo a ottobre proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com