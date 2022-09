Calcio: Chisola-Vado 0-2, i gol di Capra e Di Renzo

Vado Ligure. Campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Il Vado Football Club ha ottenuto il primo successo stagionale 2° giornata, vincendo per 0 a 2 in casa del Chisola, squadra di Torino.

Dopo un primo tempo di gestione, tenendo sempre in mano le redini del gioco, i vadesi sbloccano il risultato attorno all’ora di gioco. La prima segnatura è di Edoardo Capra, abile a ribadire di testa in rete un preciso cross effettuato da Ghigliotti. A dieci minuti dalla fine Di Renzo raddoppia in contropiede.

