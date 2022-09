Camogli: podcast e benessere, a cura di Daniele Lumera ed Emiliano Toso

L’incontro “Mondo Podcast – Tempo di benessere H.24” con il naturalista Daniel Lumera e il biologo molecolare Emiliano Toso, moderato da Andrea Federica De Cesco sulla Terrazza Miramare non è esattemente quello che ci potremmo aspettare fermandoci alle professioni dei due interlocutori. Perchè Lumera e Toso sono anche i conduttori del podcast “Guarigioni”, a cui fa riferimento il titolo dell’evento, podcast parte della rassegna Benessere H.24 curata dalla nota società e app per audiolibri Audible. Che cos’è “Guarigioni”? E’ una meditazione guidata per bambini e adulti, in cui le due presenze di Lumera e Toso si alternano, dando spazio a momenti di tipo diverso, che riflettono i rispettivi percorsi.

“E’ stato bellissimo esplorare il mondo dei bambini, la meditazione permette di incidere sulle emozioni primarie (paura, ansia, stati di disagio), e di creare, come nel nostro caso, momenti di condivisione fondata su una comune consapevolezza che uniscono la famiglia”, ci racconta Lumera, che ha anche un passato da monaco e ci confida molto generosamente qualche restroscena: “quando entro in sala di registrazione non ho pronta nessuna traccia, è un lavoro di esclusiva improvvisazione che nasca dalla magica unica di un momento, perchè è il momento la vita.” Toso pratica, invece, la meditazione con la musica: “Fare musica è essere una cellula che comunica con se stessa e con gli altri, è la vibrazione della frequenza. Noi siamo cellule, produciamo musica e magari non lo sappiamo neppure”. Mentre partico mi sento come un bambino, anche perchè ho la fortuna di poter registrare nella ‘casa della musica’ che mio padre mi ha costruito”. Un’autentica fortuna avere un padre che ti permette di sviluppare le tue passioni, possiamo dire!

