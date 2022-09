Camporosso, pronta la piazzola dell’elisoccorso allo Zaccari: ora Grifo atterra anche di notte

Camporosso. L’elisoccorso Grifo del 118 è atterrato per la prima volta con il buio, stasera, allo Zaccari di Camporosso. Non un volo di emergenza, ma un test, riuscito, per l’abilitazione della piazzola approntata al volo notturno.

Tre, compresa quella delle “Braie”, le aree di atterraggio “inaugurate” oggi: la prima, intorno alle 20, è stata quella di Nava. Poi Pieve di Teco e, infine, Camporosso, dove Grifo è atterrato intorno alle 20,50. Tre località che hanno risposto positivamente alla richiesta formulata dall’Asl1 imperiese di attrezzare aree da destinare all’atterraggio dell’elisoccorso in caso di emergenza anche durante la notte.

A investire per rendere fruibile al volo notturno la piazzola, è stata la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, che ha preso in carico la gestione del campo sportivo Raul Zaccari dove ha aperto una seconda sede, dove è ospitata anche la guardia medica, per servire la Val Nervia.

