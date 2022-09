Confartigianato: le pagelle dei parlamentari liguri tra promossi, rimandati e bocciati

Liguria. Parlamentari liguri sotto esame nel rating di mandato 2018-2022 di Confartigianato, strumento che analizza gli ultimi quattro anni di operato di senatori e deputati liguri. Realizzato con il supporto metodologico dell’area affari legislativi e parlamentari della Confartigianato nazionale e con la certificazione del Mipa, master in Pubblica amministrazione dell’Università di Genova, il documento mette in luce i risultati ottenuti in questi anni a favore delle micro e piccole imprese liguri, nonché gli obiettivi che restano ancora da raggiungere.

Una serie di impegni, nati dall’ascolto delle esigenze del mondo dell’artigianato, che erano stati tradotti in proposte concrete e sottoscritte da 17 dei 24 parlamentari liguri eletti. Il loro operato è stato puntualmente esaminato, non solo in termini di azioni portate a termine a supporto delle microimprese liguri, ma anche a livello di concertazione e di coinvolgimento nelle iniziative organizzate dell’associazione.

