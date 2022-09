Covid, oltre 1700 prenotazioni per il vaccino anti Omicron in Liguria

Genova. «Sono 477 le persone che hanno prenotato per oggi, e che quindi hanno ricevuto o riceveranno in queste ore, il nuovo vaccino bivalente anti Covid-19. Le prenotazioni sono partite dalle 12 di venerdì scorso, ed è così stata avviata questa mattina la nuova fase della campagna vaccinale con il vaccino che offre anche una copertura contro Omicron, una ulteriore arma per contrastare in maniera ancora più efficace il virus. Al momento sono più di 1700 le prenotazioni complessive», con queste parole il Presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria commenta la situazione.

«Voglio rinnovare il mio appello a effettuare la quarta dose o la terza per chi non l’avesse ancora ricevuta – aggiunge Toti –, in particolare i soggetti più a rischio. Il vaccino, assieme alle cure che sono state sviluppate e affinate in questi mesi, è lo strumento che ci ha permesso di tornare alla normalità e alla socialità, senza più restrizioni e chiusure, e di vivere le ultime ondate in modo decisamente diverso dalle precedenti. Non dobbiamo abbassare la guardia ed è necessario proseguire con la campagna vaccinale».

