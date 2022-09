Festival della Comunicazione di Camogli, nuovo record di pubblico. Il premio a Luciana Littizzetto

Camogli. Nuovo record di partecipazione per il Festival della Comunicazione, che è tornato ad animare il borgo di Camogli per la sua nona edizione dall’8 all’11 settembre, con più di 100 eventi tra incontri, dibattiti, concerti, laboratori, escursioni e mostre, e 160 ospiti protagonisti del panorama letterario, scientifico, artistico, economico, musicale e dello spettacolo.

Un Festival sempre più grande sia dal vivo, con 40mila presenze tra terrazze, piazze e maxischermi, sia online, con 400mila visualizzazioni via streaming e arrivando a superare i 16.400 iscritti al canale YouTube. Sono 365mila le views delle pagine del sito, e anche la partecipazione via social è in crescita con una copertura che segna il record di 200mila persone raggiunte.

» leggi tutto su www.genova24.it