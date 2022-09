Gallerie Biassa, Monte Persico e Scoglietti: via ai lavori per l’impianto di illuminazione

Via a gli interventi per il rifacimento dei nuovi impianti di illuminazione permanente delle gallerie di Biassa, Monte Persico e Scoglietti. Sarà consegnato il prossimo 20 settembre, e le opere inizieranno contemporaneamente nei tre siti con priorità per la galleria di Monte Persico, dove negli scorsi giorni si è verificato un problema tecnico all’attuale impianto elettrico dovuto ad un’anomalia nella rete di distribuzione esterna, il cantiere per l’appalto della messa in sicurezza di tre gallerie lungo le strade di competenza della Provincia della Spezia.

Il settore tecnico della Provincia della Spezia ha chiuso ad agosto l’iter di gara, affidato i lavori, che sono stati contrattualizzati, mentre le procedure preliminari per l’attivazione del cantiere, che riguarda le opere sui tre siti, sono state espletate. Ora sono in corso le opere tecniche preliminari, prima dell’avvio dei lavori di rifacimento degli impianti che inizieranno, come detto, il 20 settembre. In queste settimane sono state eseguite ulteriori attività di verifica, comprese le prove tecnica “a strappo” per testare il dimensionamento delle staffe di ancoraggio, che proseguiranno in questi giorni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com