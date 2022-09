Giampaolo nel post Milan: “Fiducia nella Samp. Espulsione? Ho insultato l’arbitro…”

Sconfitta con polemiche per la Sampdoria, prossima avversaria dello Spezia in campionato. Il tecnico Marco Giampaolo è stato espulso nel finale della partita contro il Milan. “Non posso dire niente ai ragazzi, hanno giocato una buona partita – dice a caldo -. Non mi è piaciuta la conduzione arbitrale da dopo l’espulsione di Leao. L’arbitro ha fischiato a senso unico, anche con arroganza. Non c’è bisogno di fischiare con senso di sfida nei confronti dei calciatori e del pubblico. Non c’è bisogno di compensare quella doppia ammonizione. Così si inaspriscono gli animi. Non c’è soltanto il Milan, c’è anche la Sampdoria con la sua storia”.

Nel post partita ammetterà di aver dato all’arbitro Michael Fabbri “del coglione” (testuali parole), cosa che dovrebbe costargli una squalifica importante. “Se perdi il metro, succedono quelle cose che sono successe nel finale. Io sono uno che problemi con il quarto uomo: mai. Proteste contro gli arbitri: mai. Mi ha espulso giustamente, perché l’ho insultato”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com