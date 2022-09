Gli avvocati in sciopero: “Carenza di organico nei tribunali”. Il Csm: “I giudici non li fabbrichiamo”

Liguria. “C’è un problema di numeri e di gestione dei numeri. Siamo in una situazione inaccettabile. Chi è indagato o parte offesa in un processo e vede la prospettiva della sua decisione rinviata sine die si trova a dovere una tragedia personale. E qui a Genova a parte il processo per il crollo del Morandi non si fa altro”. Così il presidente dell’Unione delle camere penali italiane Gian Domenico Caiazza oggi a Genova per la tavola rotonda organizzata dalla Camera penale ligure in occasione dell’astensione indetta per lamentare la carenza di organico nel tribunale genovese e il conseguente rinvio al 2024 della fissazione delle udienze, visto l’inizio del processo Morandi e dell’arrivo di altri due maxi dibattimenti.

“Questa non è una iniziativa contro il processo Morandi – ha concluso Caiazza – ma siamo davanti a una emergenza nazionale visto che il problema si presenta anche in altri fori. Non si può accettare che si parli di giustizia e riforma della giustizia senza comprendere che mancano magistrati e personale. Con le riforme si interviene sempre sul processo restringendo le garanzie difensive senza parlare dei numeri dell’organico. Noi ci siamo opposti alla riforma della ministra Cartabia. Invece di reclutare 16 mila giovani laureati per supportare i magistrati nella loro attività sarebbe stato meglio bandire un concorso per mille o due mila giudici in più”.

