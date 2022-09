Il bilancio estivo della Polfer in Liguria: oltre 40mila persone controllate, 25 arresti

Genova. Oltre 40mila persone controllate (10mila in più dello scorso anno), 25 arresti, di cui 16 relativi a persone ricercate per custodie cautelari o pene definitive, e 131 denunciati di cui 67 stranieri. È il bilancio dell’attività estiva della Polfer in Liguria. Un quarto dei soggetti controllati è risultato già censito nella banca dati delle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

In alcuni casi sono emerse condanne anche di considerevole entità come quella a carico di un cittadino albanese di 36 anni arrestato a Genova Principe a fine luglio per una condanna a 10 anni di reclusione per violenza sessuale nei riguardi di una minorenne.

