Incetta di premi per “Nuggets” la mini serie ideata e diretta da Manuel Zicarelli e prodotta dal Barone Rampante

Borgio Verezzi. “Nuggets”, la mini serie ideata e diretta da Manuel Zicarelli e prodotta da “La compagnia del Barone Rampante”, con la produzione esecutiva di Bulk Media, ha fatto “il giro del mondo” conquistando numerosi festival cinematografici.

Il terzo episodio della serie web intitolato “La lezione” è stato selezionata tra i primi tre vincitori del “2022 Three Acts of Goodness International Microfilm Contest” dell’organizzazione monastica e laica “Buddhist Light International Association (BLIA)”. La cerimonia di premiazione a cui è stato invitato come ospite il regista e ideatore della serie Manuel Zicarelli, si terrà presso il tempio di Hsi Lai, negli Stati Uniti ( California) il 1^ottobre 2022 dalle 18 alle 21.

» leggi tutto su www.ivg.it