Incontro sulle mafie nell’economia, Sarzana si può: “Stupisce assenza amministrazione comunale”

Venerdì scorso in Sala della Repubblica a Sarzana l’incontro ‘Le mafie nell’economia’, organizzato dall’associazione Sarzana si può, con interventi del prof. Antonio Parbonetti, docente di Scienze economiche e aziendali all’Università degli Studi di Padova, del prof. Roberto Centi, presidente della Commissione Antimafia della Regione Liguria e di Marco Lorenzo Baruzzo, referente dell’associazione Libera, intervistati dalla prof.ssa Roberta Ambrosini, vicepresidente di Sarzana si può.

Il prof. Parbonetti, in collegamento, ha illustrato lo studio analitico effettuato per conto della Regione Veneto sulle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale del Centro Nord e del Veneto, il prof. Centi ha riferito con chiarezza l’operato della Commissione Antimafia ligure facendo riferimento in particolare ad una proposta di Legge da lui presentata relativa ai beni confiscati alle mafie nella nostra Regione, che propone un piano strategico per la gestione dei beni confiscati alle mafie in Liguria.

Marco Baruzzo è intervenuto infine per esporre la situazione locale, in particolare del riutilizzo dei beni confiscati a Sarzana: il Quarto piano di Via Landinelli e la villa di Via Ghigliolo. Baruzzo ha colto l’occasione per sottolineare come molti giovani abbiano creduto e credano in Libera, impegnandosi attivamente nell’associazione.

“Stupisce – così dall’associazione Sarzana si può – che un incontro su un tema così importante sia stato sottovalutato dal sindaco della città, che ha declinato l’invito a fronte di altri impegni precedentemente assunti, ma non ha ritenuto nemmeno opportuno chiedere la partecipazione all’incontro di un rappresentante dell’amministrazione comunale”.

