Nuova vita per i “vetroni” della Firmafede

Acquistati oltre vent’anni fa e praticamente mai utilizzati, i “vetroni” parcheggiati nel fossato della Fortezza Firmafede potrebbero presto trovare nuova collocazione e un utilizzo costante al di fuori delle mura della Cittadella. Questa almeno è la speranza del Comune di Sarzana che nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità in linea tecnica per il loro riuso – finalizzato alla realizzazione di un orto botanico di uso pubblico – partecipando anche alla manifestazione di interesse dei bandi FUT dopo un primo tentativo nel 2019. Regione Liguria infatti, attraverso Filse, intende sostenere “interventi finalizzati alla valorizzazione di un turismo in grado di stimolare l’impronta ecologica del settore attraverso investimenti di riqualificazione infrastrutturale nonché di recupero di strutture esistenti in spazi urbani ed extraurbani pubblici”. Dal punto di vista economico infatti il Fondo potrà garantire un contributo diretto in cofinanziamento fino ad un massimo di 150mila euro per un valore massimo di progetto di 300mila. Soldi che servirebbero per rimuovere le quattro strutture in alluminio e vetro, costate un miliardo e quattrocento milioni di lire nel 2000, collocate nel fossato dove sarebbero dovute rimanere temporaneamente prima di essere spostate altrove e dove invece si trovano ancora in stato di abbandono.

In caso di finanziamento dunque le strutture potrebbero avere una seconda vita, sempre a Sarzana, grazie alla neonata Associazione Botanica Giardini Caneva che nel luglio scorso aveva presentato una richiesta per il recupero di serre esistenti per la realizzazione di un Orto Botanico in via Berghini. Il recupero dei “vetroni” consentirebbe così di realizzare uno spazio dedicato a disposizione del pubblico per promuovere la conoscenza e il contatto sensoriale dei più giovani con i paesaggi naturali.

