Paita e Falteri (Terzo Polo-Calenda) a confronto con le categorie produttive: “Infrastrutture priorità assoluta”

Genova. L’onorevole Raffaella Paita, candidata capolista al plurinominale per il Senato in Liguria e Davide Falteri, candidato al Collegio Uninominale Liguria 3 (si contendera’ il collegio con i parlamentari uscenti Biasotti e Pastorino), hanno incontrato i rappresentanti dei settori di Confcommercio e Assagenti per parlare di infrastrutture e prospettive per la crescita della città e della Liguria.

“C’è bisogno di unione d’intenti e di sinergia per sviluppare un’offerta organica per la crescita del nostro territorio. – ha spiegato Falteri di fronte alla nutrita delegazione di Confcommercio –

Le infrastrutture sono la nostra priorità per consentire a Genova di crescere e ai settori produttivi della città di creare nuove opportunità e nuova occupazione.

Ci tengo a ringraziare Raffaella Paita che è stato un riferimento costante in Parlamento per la Liguria in questi anni con risultati concreti e il suo lavoro è stato prezioso per tutti.”

