Per Toti: “Niente numero chiuso alle Cinque Terre”. Occhi puntati agli Stati generali del turismo a ottobre

“Sono contrario al numero chiuso alle Cinque Terre, perché sarebbe un fallimento. Le Cinque Terre sono un grande strumento ed chiaro che bisogna lavorare per preservarle e dobbiamo fare in modo che siano sempre più agevoli”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria a margine della presentazione dei lavori sulla Via dell’Amore. Il tema delle Cinque Terre, dei flussi e della pressione sul territorio tiene banco sin dalla notte dei tempi. Nel passato recente, prima dell’Era Covid erano stati aperti, a Villa Marigola, gli Stati generali del turismo. Il tavoli però si erano fermati con lo scoppio della pandemia. I lavori riprenderanno quest’anno a ottobre. Il presidente Toti ha poi aggiunto: “Dobbiamo lavorare per qualificare sempre di più l’offerta e ragionare sul turismo stanziale. Questa è la strada. Usciamo da due stagioni dove i cittadini italiani chiusi in casa, è chiaro che adesso con il Parco nazionale dovremo riprendere una serie di ragionamenti, strategie alternative per evitare il numero chiuso ci sono ed è quella la via da seguire”.

