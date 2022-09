Pieve di Teco, al campo sportivo primo atterraggio notturno dell’elisoccorso

Pieve di Teco. Effettuato dall’ elicottero Grifo il volo per abilitazione all’atterraggio notturno del campo sportivo del paese. Dopo aver effettuato il test a Nava, frazione di Pornassio, il Grifo è atterrato a Pieve di Teco.

Al riguardo il Direttore Generale Dott. Luca Filippo Maria Stucchi ha affermato: «È un’occasione importante, sicuramente per la rete della nostra emergenza. Le piazzole per il notturno sono fondamentali per garantire ai cittadini anche delle aree interne un soccorso primario in tempi utili e rapidi».

» leggi tutto su www.riviera24.it