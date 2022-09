Rapallo: “Bibliocicletta”, la primaria Marconi in Tv con Mattarella

Il progetto Bibliocicletta01 e la versione radiofonica, Bibliocicletta on air, in onda su GoodMorning Genova, è stato selezionato, su 700 partecipanti, dal Ministero della Pubblica Istruzione, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione nazionale dell’anno scolastico 2022/2023, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella.

L’evento è previsto per il 16 settembre 2022 presso presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Curie – Vittorini”, Corso Allamano 130 a Grugliasco (TO), dalle ore 16.30 alle ore 18.30, orario in cui la Cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1.

