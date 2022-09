Rigenerazione urbana Vispa, la minoranza di Carcare: “Solita macchina della propaganda del sindaco”

Carcare. “Prendiamo atto dalle dichiarazioni del sindaco dell’enorme lavoro di rigenerazione urbana nella frazione di Vispa. E’ inevitabile e ci conforta il fatto che sempre più cittadini si stanno accorgendo delle castronerie sparate dal nostro primo cittadino. Come gruppo di opposizione ci troviamo sempre a contrastare le frottole e la fame di pubblicità e populismo della giunta De Vecchi-Bologna. E da qui alle elezioni chissà cosa vedremo”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri di minoranza di “Impegno per Carcare”.

“In questi giorni abbiamo assistito a mezzo stampa e social all’ennesima accensione della macchina propagandistica quale il sindaco è un vero e proprio esperto – aggiungono – Ci domandiamo quale rigenerazione urbana a Vispa. Quale area di parcheggi e fermata di mezzi pubblici? Sono decenni che esiste quel parcheggio e quell’area, sono anni che la strada è diventata molto pericolosa perché sprovvista di una adeguata segnaletica che ne indichi il senso di marcia e dove cominciano i parcheggi, sono anni che gli abitanti di Vispa denunciano la pericolosità all’altezza della fine del sottopasso in direzione Savona”.

