Sabato all’abbazia di San Giuliano giovani orchestrali in concerto con Trillargento

Genova. Sabato 17 settembre l’abbazia di San Giuliano ospiterà un evento musicale dell’associazione di promozione sociale Trillargento. Attiva a Genova dal 2012, mira a contribuire alla crescita e all’inclusione sociale e culturale dei giovani attraverso la condivisione di obiettivi e risorse nel campo dell’educazione musicale: suonare uno strumento, imparare a far musica assieme, quale momento di riflessione su di sé come individuo ma soprattutto come parte di un gruppo.

I giovani orchestrali saranno diretti dal maestro Matteo Guerrieri con la collaborazione degli Insegnanti Lisa Amirfeiz, Asmik Avakyan, Lara Camia, Elisa Dalmasso.

