Savona, Parodi replica a Santi: “Interventi di pulizia del Letimbro saranno più ampi che in passato”

Savona. Non si è fatta attendere la replica dell’assessore di Savona Lionello Parodi alle esternazioni di Pietro Santi rispetto alle attività di pulizia dell’alveo del Letimbro e dei tombini dislocati sul territorio della città della Torretta.

“Ricordiamo all’ex assessore che gli interventi in alveo possono essere fatti solo su autorizzazione della Regione – spiega il responsabile alla cura della città – Noi abbiamo inviato i progetti predisposti da Ata e siamo in attesa di un riscontro. Santi forse non sa che negli anni passati gli interventi iniziavano verso la fine di settembre e si protraevano nel mese di ottobre”.

» leggi tutto su www.ivg.it