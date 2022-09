C’è tempo fino alle 14.00 di venerdì 30 settembre per rispondere al bando, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile, rivolto a 2.160 giovani che vogliano fare un’esperienza di servizio civile universale digitale, operando come ‘facilitatori digitali’. Il loro compito sarà rendere i cittadini competenti e autonomi nell’utilizzo di internet e dei servizi digitali, abilitando a un uso consapevole della rete.

Dodici i progetti attivati nello Spezzino (QUI il link per la ricerca) nei quali sarà possibile fare questa esperienza di servizio civile. Il Distretto sociosanitario 19 Val di Magra partecipa con due progetti: Power ability e Wise Word. Il primo sarà attivato presso i Comuni di Sarzana (un posto), Vezzano (un posto), Santo Stefano (un posto), Sesta Godano (due posti) e in Asl5 (due posti). Mentre Wise Word prevede un posto nei Comuni di Sarzana, Vezzano, Santo Stefano, Castelnuovo e Luni, più uno presso l’Associazione Vittoria. C’è poi un ulteriore posto a Levanto, presso l’Inac – Istituto nazionale assistenza cittadini. QUA il link alla sezione del sito del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale dedicata al bando.

L’articolo Servizio civile digitale, le opportunità nella nostra provincia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com