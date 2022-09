Sestri Levante ottiene 2,85 milioni dal Pnrr per le nuove scuole dell’infanzia a Pila

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante ha ricevuto un finanziamento di 2,85 milioni di euro di fondi Pnrr per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia che avrà sede nel quartiere di Pila, in via Negrotto Cambiaso. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, presentato a maggio 2021, è stato redatto interamente dall’ufficio Tecnico del Comune in condivisione con l’area dei Servizi alla persona.

Il progetto prevede la creazione, con la tecnica casa clima a basso impatto ambientale, di un unico edificio monopiano nell’area di proprietà comunale adiacente alla palestra di Pila.

