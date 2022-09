Successo per la Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia a Savona: giro in moto d’acqua e sulle barche di Assonautica

Savona. Sabato 10 settembre è stata l’ultima data in programma della Jet Ski Therapy del sette volte campione mondiale di moto d’acqua Fabio Incorvaia. Quest’ultimo appuntamento si è svolto a Savona nelle acque antistanti la Torretta e, per la prima volta, Assonautica vi ha partecipato come parte attiva, non solo con la semplice assistenza in mare.

Sulle imbarcazioni messe a disposizione dai soci di Assonautica, i “campioni” iscritti alla Jet Ski Therapy hanno avuto la possibilità di fare un giro in barca nel porto, esperienza certamente non adrenalinica come la corsa sulla moto d’acqua, ma molto apprezzata da tutti i partecipanti.

