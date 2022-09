Trasporto scolastico, Figoli: “Nessuna scelta al ribasso ma un lungo e sofferto percorso”

Il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, interviene sul tema del trasporto scolastico. “Nessuna scelta al ribasso, ma un lungo e sofferto percorso (obiettivamente) compresso tra esigenze di bilancio e volontà di trasformare il servizio. Emergeva da tempo un forte bisogno di equità sociale e dovere di sostenibilità ambientale, trasferito all’azienda con proposte motivate ed approfondite tecnicamente”, scrive il primo cittadino in una comunicazione rivolta alla sua maggioranza, relativa al recente intervento dei sindacati. “Il comune di Riccò – prosegue Figoli – copriva con risorse proprie l’ampio costo del trasporto scolastico, chiedendo alle famiglie un contributo pari a circa il 10% della spesa complessiva, oggi chiede non più del 30%. La norma sui servizi a domanda individuale ed il crescere della spesa sociale, figlia di nuovi e più stringenti bisogni dei nostri concittadini più fragili, ci hanno imposto di bilanciare l’onere dell’investimento, che si è allacciato ad un principio di equità secondo fascia Isee, in cui i bambini che abitano nelle frazioni più lontane dal centro potessero godere di tariffe più favorevoli ed orari meno proibitivi”.

“Ovviamente, ogni euro che vedremo risparmiato, ancorché attualmente l’appalto veda confermata la spesa dello scorso anno, sarà visibile e tangibile su nuovi investimenti nel mondo della scuola e nel supporto al diritto allo studio. In questa ottica, l’offerta di ATC, arrivata tardivamente e dopo una lunga quanto inefficace trattativa iniziata la scorsa primavera, era davvero troppo onerosa rispetto a quanto potesse essere sostenuto dall’Ente e dalle nostre famiglie, oltre ad evidenziare enormi sperequazioni anche in un’ottica di sostenibilità formale dell’appalto. (170mila euro l’anno contro gli scorsi 140mila, confermati sul piano attuale). Sono certo che saremo in grado, forse quando si sarà compiuto un più profondo rinnovamento della società consortile, di proseguire insieme quel percorso di modernizzazione della mobilità per l’infanzia che il mio ente ha soltanto incominciato. Non nascondo la sensazione, nei molti mesi di trattative e lunghi silenzi, del poco riconoscimento del valore aggiunto del mio ente quale socio partner e cliente. Sono pronto a nuove prospettive per tornare a lavorare insieme qualora cambiasse quell’approccio. Pedibus, sistema di equità ed equilibrio sociale delle tariffe, affiancato ad un nuovo concetto di linee extraurbane e nelle frazioni, ci permetteranno di non gettare alle ortiche il know how consortile che mai sento di mettere in dubbio”.

