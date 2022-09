Uiltec: “Panigaglia dimostra la fattibilità su scala nazionale dei rigassificatori”

Alla luce della crisi energetica e soprattutto della gestione del gas che oggi divide i leader europei e che pesa e peserà sempre più sulle bollette degli italiani, la Uiltec Liguria torna a promuovere lo sfruttamento dei rigassificatori come arma indispensabile per non perdere occupazione ed essere resilienti rispetto al drammatico momento storico.

“L’esempio, funzionante ed efficiente, del rigassificatore di Panigaglia è già una dimostrazione della fattibilità di un piano su scala nazionale – commenta Salvatore Balestrino, segretario generale della Uiltec Liguria – a preoccupare non di meno è però l’attuale campagna elettorale, che rischia di far approcciare con eccessivo populismo e con poca serietà un tema così importante e immediato”.

