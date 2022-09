Vinca, alpinista muore cadendo dalla cresta del Garnerone: vittima di una fatale caduta

Incidente mortale sulle Alpi Apuane: un alpinista(le cui generalità non sono ancora note) è caduto sul primo dente della Cresta Garnerone,in località Vinca. L’uomo era solo ed è stato avvistato da un testimone mentre stava precipitando. Immediatamente l’elisoccorso Pegaso 3 si è recato sul posto e ha calato tecnico del Soccorso Alpino e medico, che ha provveduto a constatare il decesso. A causa del peggioramento del meteo l’elicottero è ripartito per il fondovalle per caricare i tecnici della stazione di Lucca. Nel frattempo dalla stazione dei carabinieri di Minucciano è arrivato il nullaosta da parte del magistrato di Lucca al recupero della salma. In questi istanti Pegaso 3 si trova sul target e sta per procedere alle operazioni di recupero per poi dirigersi verso Castelnuovo Garfagnana. L’attivazione per le squadre di Carrara e Lucca è avvenuta alle 13.08.

