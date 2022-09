Visita guidata all’opera di Agostino Fossati con Fabio Giacomazzi, esperto di didattica del territorio

Sabato 24 settembre dalle 10 alle 11 si potrà godere della visita guidata all’opera di Agostino Fossati in mostra presso la Palazzina delle Arti. L’iniziativa, promossa dal ministero per i Beni e le attività culturali, è a cura di Fabio Giacomazzi, esperto in didattica del territorio e responsabile del progetto Spezia Outdoor.

Il paesaggio spezzino antecedente le grandi trasformazioni della metà dell’800 è raffigurato dettagliatamente nelle opere di Agostino Fossati: in esse è possibile riconoscerne la conformazione geografica, la ricchezza di corsi d’acqua e sprugole nonché della vegetazione spontanea associata alle forme tradizionali di sistemazione del terreno.

