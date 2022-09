Calcio/ Samp al Picco con oltre 1000 tifosi. Lanna conferma Giampaolo

La Sampdoria al Picco non sarà sola: polverizzati i 1.129 biglietti del settore ospiti per la sfida contro lo Spezia in programma sabato alle 18. La società sconsiglia pertanto di recarsi alla Spezia se sprovvisti dei titoli di accesso all’impianto.

Intanto quest’oggi a Rapallo, a margine del 2° memorial Boskov dì Footgolf, ha parlato il presidente della Sampdoria Marco Lanna su vari temi partendo dalla cessione del club: “Noi continuiamo sulla nostra strada, se poi dovesse arrivare qualcuno saremo a disposizione”.

