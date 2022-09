Comincia la scuola: lo spettro Covid è meno spaventoso, ma qualche nodo resta da sciogliere

Comincia la scuola. I ragazzi rientrano in classe e i docenti riprendono i registri. Se i primi vengono richiamati al loro dovere e dovranno rinunciare alla rilassatezza delle serate estive e senza compiti. I secondi rientrano con qualche grattacapo in più al termine di un’ultima fase prima del rientro ufficiale segnata dalla baraonda delle nomine, in alcune regioni italiane come Toscana e Puglia sono state rifatte (anche due volte), dall’aggiornamento delle regole Covid. Proprio alla luce della questione nomine, anche alla Spezia nonostante il lavoro costante dell’Ufficio scolastico regionale non sono mancati mal di pancia e malumori ma di fatto tutte le classi da domani avranno un docente per materia. Sempre domani, poi, i sindacati sono stati convocati per il punto della situazione ufficiale che verrà illustrato loro dagli uffici di Viale Italia.

I sindacati non mancheranno di mettere in evidenza questioni, che a loro dire, mettono a rischio la serenità. Per Laura Scotti di Cgil la partita sarà da giocare “Sul sostegno perché nonostante siano state fatte altre nomine il personale non è sufficiente. Lo stesso vale per il personale Ata. Aspettiamo comunque l’incontro di domani per capire anche come siano state risolte le criticità sollevate nei giorni scorsi. Anche se non lo neghiamo, alcune storture con le nomine in presenza sarebbero state corrette prima. Va ricordato che i docenti hanno compilato le disponibilità a luglio, senza sapere le cattedre effettive”.

