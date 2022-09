Fermato dalle forze dell’ordine: da in escandescenze in Pronto soccorso e provoca danneggiamenti per migliaia di euro

Danni al Pronto soccorso per migliaia di euro e un arresto. E’ il bilancio di quanto accaduto ieri sera al termine di un intervento delle forze dell’ordine in città. Tutto è cominciato durante un controllo sul territorio mirato e con il fine di monitorare anche le aree dismesse. In questi ambiti Polizia di Stato sono stati individuati due uomini, di origine straniera e senza fissa dimora. La procedure prevedono una serie di accertamenti a partire dalla permanenza sul territorio. Per alcune visite mediche i due uomini sono stati condotti in ospedale, ma una volta arrivati al Pronto soccorso uno dei due ha dato in escandescenze. La presenza dei poliziotti ha permesso che la situazione fosse contenuta, ma i danni ci sono stati ugualmente. Non ci sono stati feriti tra il personale medico, sono stati danneggiati una porta a soffietto e una lampada scialitica, da sala operatoria. Questo strumento ha un valore economico che può superare i duemila euro. Il responsabile dei danneggiamenti è stato processato per direttissima questa mattina. Tra le accuse: aggressione a pubblico ufficiale e danneggiamenti.

