Gaming e Blockchain: al via Alassio GameChain City, il primo format democratico di Metaverso fisico urbano in Italia

Alassio. Un evento che ribalta il concetto di virtuale e porta l’innovazione a diretto contatto con le persone. Dal 7 al 9 ottobre partirà la prima edizione di Alassio GameChain City, evento in cui Alassio si trasformerà in un vero e proprio metaverso urbano, un innovativo hub in cui aziende, startup ed esperti di Gaming, Esports, Blockchain ed NFT faranno vivere a persone reali esperienze digitali interattive e di realtà aumentata per far comprendere gli scenari futuri che ci attendono nel Metaverso.

L’evento, organizzato dalla digital company specializzata in sport marketing ed Esports Sport Digital House , dall’ Osservatorio Italiano Esports, e dal Comune di Alassio, trasformerà la città ligure in una location ibrida, un binomio perfetto tra fisico e virtuale, in cui alle aziende saranno concesse strade e quartieri per mostrare i propri prodotti, organizzare eventi, simulazioni e speech in ambito BlockChain, Gaming, Esports, Cripto, Metaverso ed NFT.

