Gruppo di delfini accompagna la Tirennia II nel suo viaggio di ritorno dalle Vele d’Epoca di Imperia

Imperia. Le “Vele d’Epoca” di Imperia sono terminate ma lo spettacolo non finisce di stupire. La Tirrenia II ha catturato l’attenzione non solo per la sua storia che vanta ben 108 anni di navigazione, ma anche per solcare le onde degli oceani con a bordo due donne al comando, l’armatrice Alessandra Della Betta e la comandante Lucia Pozzo.

La Tirrenia II ha avuto alcuni ospiti speciali nel suo viaggio di ritorno da Imperia a Santa Margherita, documentato dall’equipaggio: tre delfini si sono affiancati all’imbarcazione e l’hanno accompagnata giocando, senza quasi mai allontanarsi dalla prua.

