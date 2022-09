Nuovo anno scolastico, il prefetto Gullotti incontra il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale

Provincia. Nella mattinata odierna il Prefetto Enrico Gullotti ha incontrato il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Alessandro Clavarino per formulare allo stesso e, per suo tramite, all’intero corpo docente e agli studenti savonesi i migliori auguri per l’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023, che avviene all’insegna del superamento delle limitazioni connesse all’emergenza pandemica.

Il professor Clavarino ha fornito al Prefetto aggiornate notizie sulle attività svolte dal proprio ufficio per assicurare la regolare ripresa delle attività didattiche anche con riguardo alla copertura delle cattedre, evidenziando che non si registra, allo stato, alcuna particolare criticità.

» leggi tutto su www.ivg.it