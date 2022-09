Opere pubbliche a Ceriale, la minoranza attacca il vice sindaco: “Racconta i fatti a suo piacimento”

Ceriale. Continua il botta e risposta tra il gruppo di minoranza “Uniti per Ceriale” e il vice sindaco Luigi Giordano in merito alle opere pubbliche realizzate sul territorio.

I consiglieri Valeria Cammarata, Fabrizio Dani e Antonello Mazzone definiscono il Giordano “un venditore di fumo, in quanto racconta i fatti a proprio piacimento”. E poi entrano nel merito dei singoli interventi: “In merito a Rio Fontana lo stesso vicesindaco aveva presentato in data 9 giugno 2014 una interrogazione discussa nel consiglio del 25 giugno 2014, nella quale chiedeva spiegazioni sulla chiusura del sottopasso nel Rio. In tale circostanza sia il sindaco sia l’assessore competente, illustravano le normative provinciali che di fatto impedivano la riapertura del passaggio, nonostante ciò l’attuale vice sindaco in allora consigliere di minoranza anziché verificare le normative esposte, promuoveva una raccolta di firme al solo scopo elettorale, illudendo i cittadini ignari della verità da lui ben conosciuta”.

