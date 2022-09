Premio Chatwin, mercoledì a Sarzana l’evento per i 21 anni con Luciana Damiano e Maurizio Garofalo

A meno di un mese dalla chiusura del nuovo bando il Premio Chatwin, premio per la fotografia e narrativa di viaggio, arriva a Sarzana, da Spazi Fotografici, mercoledì 14 settembre alle 21 per un evento dedicato. Sarà “21 anni di Premio Chatwin” e vedrà la partecipazione della fondatrice e direttrice artistica Luciana Damiano, in conversazione con il giornalista, fotografo e art director Maurizio Garofalo, qui in veste di membro della giuria e del comitato scientifico.

Nato nel Golfo della Spezia nel 2001 per divulgare pensiero e opere di Bruce Chatwin, oltre che promuovere la conoscenza e la cultura dei popoli, il viaggio, il nomadismo, esso prevede una serie di attività (mostre, incontri, laboratori) ed un concorso internazionale per reportage di viaggio. Negli anni ha premiato, coinvolto e incontrato alcuni dei più importanti artisti e intellettuali del nostro tempo; riscosso interesse in diversi paesi del mondo; sostenuto (con la sezione “Amore senza frontiere”) progetti umanitari in paesi come Eritrea, Sudan e Sudafrica, Brasile, Afghanistan, Marocco. Con una giuria presieduta da Gianni Berengo Gardin e Dacia Maraini, dal 2021, coinvolge da sempre tra i giurati esperti del mondo culturale e artistico, ha una collaborazione stabile con il Touring Club Italiano. Sola manifestazione culturale dedicata a Bruce Chatwin, con l’esclusiva concessa dalla vedova Elizabeth di divulgarne memoria e opere in Italia e all’estero, è stato inserito tra i Grandi eventi della Regione Liguria, patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dell’Ambiente, scelto da Ferrovie Dello Stato (Freccia Rossa, 2009/2010) e da Telecom (Second Life, 2007), da Moleskine per personalizzare i taccuini di ogni edizione del Premio. Aperto a professionisti e non premierà come ogni anno i migliori progetti per le sezioni fotografia e narrativa di viaggio. I vincitori saranno celebrati insieme ad altre personalità legate al viaggio al Cinema Teatro Astoria di Lerici il 22 ottobre prossimo in un evento che già vede la partecipazione di ospiti come Paolo Rumiz, Francesco Cito, Telmo Pievani e Colin Thubron.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com