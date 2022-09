Promozione, Celle Varazze per il sociale: il ricavato del match contro la Praese verrà devoluto in beneficenza

Celle Ligure. Domenica alle ore 15:00 il Celle Varazze di mister Monteforte affronterà la Praese guidata da Fabio Carletti, una partita che si prospetta come davvero interessante avvalorata dall’iniziativa benefica promossa dalla società del presidente Camogli.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “Il Celle Varazze FBC comunica che in occasione del primo incontro casalingo di campionato, contro la Praese, l’intero ricavato degli ingressi sarà devoluto in beneficenza a favore di Giada Ottonello, ragazza varazzina di 36 anni che, purtroppo, è stata colpita da una grave malattia che le ha causato l’amputazione delle mani e delle gambe oltre ad altre conseguenze. Da parte di tutto il Celle Varazze un grande in bocca al lupo a Giada ed un grazie perché la sua determinazione e forza sono da esempio per tutti noi.

