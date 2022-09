Pronto il nuovo bando per gli eventi sarzanesi, c’è tempo fino al 28 ottobre

Anche per il 2023 l’Amministrazione Ponzanelli ha scelto il metodo della “Call For Ideas” per individuare idee e proposte e continuare ad arricchire, anno dopo anno, l’offerta culturale di Sarzana e definire un calendario cittadino di festival, rassegne, eventi, attività culturali e di spettacolo nella logica di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale finalizzata allo sviluppo culturale economico e turistico della città e nell’ottica di un incremento dell’offerta culturale complessiva. “Investire in una Call for Ideas in questi anni – spiega Ponzanelli – è stata la scelta giusta: la cultura a Sarzana si è arricchita di nuove energie, idee e persone, continuando sempre a promuovere e valorizzare le manifestazioni storiche della città. Proseguiamo così , continuando a garantire criteri chiari e trasparenti, sempre più investimenti in cultura, una programmazione di lungo periodo che una città come Sarzana che oggi guarda a un pubblico sempre più ampio oltre la nostra provincia merita. Aspettiamo tante proposte, per continuare a crescere e alzare sempre l’asticella, perché crediamo sempre più in Sarzana.”

Con determinazione a firma del dirigente Franco Nicastro (n.792) è stato infatti pubblicato sul web-site istituzionale (www.comune.sarzana.sp.it) il bando per il concorso di idee al fine di selezionare da subito progetti per la realizzazione degli eventi culturali che verranno calendarizzati nel corso del prossimo anno. La “Call for ideas”, metodo sperimentato con successo dall’amministrazione comunale negli ultimi quattro anni ha consentito di produrre un calendario destagionalizzato, sempre più variegato e ricco di proposte, qualificando e ampliando la diffusione dell’offerta culturale, valorizzando anche la capacità di costituire forme di partenariato.

