Da Stefano Chiesa, Centro Aiuto alla Vita

II Centro di Aiuto alla Vita (Cav) di Rapallo e Santa Margherita ha necessità in particolare di medicinali pediatrici e farmaceutici vari. Per tale esigenza Domenica 18 Settembre sul sagrato della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio , e Chiesa di Santa Maria del Campo in Rapallo, all’uscita delle Messe del mattino, offrirà delle piantine, affidandosi alla generosità dei cittadini.

